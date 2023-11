Chi è Donato | il marito di Stefania Petyx | “L’ho scelto bene”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023)e ilcon i loro post su Instagram fanno innamorare la community. Si chiamaDidonna e, oltre ad essere un blogger dall’anno 2004, si occupa anche di grande distribuzione. Il consorte diha anche pubblicato un libro dal titolo ‘Ecco come cambiare la Sicilia in 10 mosse‘. Attualmente, i due vivono tra Milano e Palermo. Dopo il diploma,svolge vari lavori per mantenersi all’Università. Negli anni ’90 approda nel mondo televisivo con un documentario per Switch Tv.è entrata nella famiglia di Striscia la Notizia nel 2004 ed è stata confermata anche in questa edizione, che per lei è la diciottesima, dove il pubblico ha conosciuto anche le nuove ...