Che cos’è il Circle Blush | la nuova tecnica diventata virale su TikTok

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 11 novembre 2023) Suè spopolato un nuovo trend che sta facendo impazzire tutti. Ecco di cosa si tratta e come metterlo in pratica.è una delle piattaforme social più popolari del momento, utilizzato soprattutto dalla Gen z e dai Millennials su cui condividono brevi video, partecipano alle sfide della community e interagiscono tra loro con like, commenti e ricondivisioni. Molti influencer, personaggi pubblici e celebrità hanno cominciato ad utilizzare questa piattaforma per creare un contatto maggiore con i loro follower.ha attualmente circa 1 miliardo di utenti attivi nel mondo. Trend su: nuovi contenuti ogni giorno (www.ilovetrading.it)Il social consente di creare e condividere brevi video, della durata compresa tra 15 e 60 secondi, da personalizzare con un’ampia scelta di filtri, effetti, sticker e brani ...