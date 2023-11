Cerveteri L’ultimo saluto a Damiano Casali | il giovane precipitato dal Belvedere

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 11 novembre 2023), 11 novembre 2023 – Il dolore di un’intera comunità…ad unaanima. Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di, il 19enne che giovedì 10 novembre èdalperdendo la vita tragicamente (leggi qui). “Per chi volesse dare un ultimoal nostroconcittadino – scrive la sindaca Elena Gubetti sui suoi canali social – i funerali si svolgeranno alle ore 15:00 presso la Chiesa Santissima Trinità in via Fontana Morella a. Commosso anche ildella vicesindaca diFederica Battafarano: “Quello che è successo poche ore fa è una tragedia inimmaginabile, devastante – scritto in ...