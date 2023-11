Cerimonia Finale XXII Premio di Letteratura Internazionale “L’Aquila” intitolato a Laudomia Bonanni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 11 novembre 2023) L'Aquila - Laura Pugno con il libro “I nomi” edito da La nave di Teseo è la vincitrice della Sezione A (poesia edita) deldi” BPER Banca. Gli altri premiati del concorso Sezione A sono “Anonimie” di Massimo Pamio, Mondo Nuovo Edizionie e “Sorvoli” di Tiziano Broggiato, Luigi Pellegrini editore. Menzione speciale al libro “Ancora” di Luciano Russi, De Felice edizioni. Hanno vinto ex aequo la Sezione B (poesia inedita riservata agli studenti) Chiara Andreassi IV C Istituto “D. Cotugno” e Benedetta Romanelli V C Istituto “D. Cotugno”. La Sezione C (poesia riservata ai detenuti dei Penitenziari italiani) è stata vinta da Luca Michelangeli del carcere di Teramo, loc. Castrogno. ...