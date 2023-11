Cercate un pannello Oled per il salone? Ecco quali sono i migliori modelli in commercio nel 2023

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 11 novembre 2023)tra gli accessori più richiesti quando si pensa all’arredamento della propria casa.di Tv. Il termineequivale a Organic Light Emitting Diode e descrive una tecnologia particolare di pannelli impiegata sui televisori. Il brand LG, una delle aziende leader nel settore, è proprietario del brevetto. Questi pannellimontati principalmente su Tv LG, ma non solo. Alcune aziende, dopo aver pagato i diritti del brevetto, hanno deciso di puntare su questa tecnologia, come Panasonic, Sony e ultimamente anche Samsung. (Foto Instagram) Tecnologia: cos’è e come funziona (www.ilovetrading.it)Le TV con tecnologiautilizzano sottili strati di materiale ...