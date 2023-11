Centro migranti esplode | panico in città | ci sono feriti

Leggi su notizie

(Di sabato 11 novembre 2023) Una esplosione si è verificata nelriservato ai, momenti diin: alcune personerimaste ferite Prima una esplosione e successivamente un crollo. Il tutto è avvenuto proprio nel cuore della notte in una palazzina di due piani riservata esclusivamente all’accoglienza di. Ci troviamo a San Lorenzo Nuovo (provincia di Viterbo). Subitopartite le chiamate di allarme. Nel giro di pochi minutiarrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Secondo quanto raccolto dalle prime informazioni sul posto pare che, all’interno della struttura, fossero presenti 31 persone. Le persone rimaste ferite12. Vigili del fuoco 20231111 Notizie.comAlcuni di loro (per il momento 4) ...