C’è ancora domani è un film intenso e pieno di garbo | grazie Paola e attenzione allo spoiler!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) La sensazione, in sala, è quella di assistere ad unfatto da un amico, da qualcuno che ci è particolarmente vicino, al quale vogliamo bene e di cui siamo davvero fieri.Cortellesi è un’attrice brillante e talentuosa, una donna carismatica che è riuscita, negli anni, a far breccia nel cuore degli italiani senza ostentare nulla, senza forzare. Questo spiega le persone in fila al botteghino, la sala piena di gente come non si vedeva da molto tempo e quella dolce sensazione di condivisione e vicinanza che restituisce il senso vero dell’andare al cinema. Nel suo esordio alla regia, non tradisce le aspettative, semmai le supera. C’èè unbellissimo,di. Le immagini in bianco e nero scorrono sullo schermo e ...