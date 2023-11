Catania | c’è l’accordo per l’allenatore | inizia la missione risalita

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 11 novembre 2023) Sarà Cristiano Lucarellidelper la stagione 2023/2024. Dopo la sconfitta contro il Potenza con il risultato di 1-0, la dirigenza ha deciso di esonerare Luca Tabbiani e si è messa subito alla ricerca di un sostituto all'altezza. In 12 partite la squadra ha conquistato appena 15 punti frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte e sono addirittura fuori dalla zona playoff. In attesa della partita di domani contro l'Audace Cerignola, il club ha raggiuntoper il ritorno di Cristiano Lucarelli, reduce dall'esonero dalla Ternana. Pronto un contratto di tre anni. Ilha superato la concorrenza del Brescia, adesso le 'Rondinelle' sono entrate in contatto con D'Angelo per il sostituto di Gastaldello.