Caso Indi | Pro Vita | ‘distacco macchine sconfitta per umanità e scienza’ 2

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – La sospensione dei sostegnili per la piccola– precisa Coghe via X – è attesa alle 11 ora inglese, le 12 in Italia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

... scrive su Facebook Eugenia Roccella, ministro della Famiglia, per la natalità e le Pari opportunità - Ildella piccolapone drammaticamente al centro del dibattito la questione della ...

Indi Gregory, appello rifiutato: domani distacco macchine. No al trasferimento in Italia Sky Tg24

Il caso di Indi Gregory, le ipocrisie della politica sulla pelle di una neonata Domani

L'Appello dei genitori di Indi Gregory per impedire il distacco delle macchine che ... dove è ricoverata, o in un ospizio e non a casa, contrariamente alla volontà dei suoi genitori". "Non merita di ...I macchinari di supporto vitale che tengono in vita la piccola Indi Gregory, la neonata inglese di otto mesi affetta da sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, saranno staccati sabato 11 novembr ...