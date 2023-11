Caserta | Movida | sequestrati 50 chili di alimenti ad un ristorante orientale

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 11 novembre 2023). Nella serata di ieri, in occasione dei servizi straordinari di controllo del territorio definiti in sede di Tavolo di Osservazione sulla Sicurezza Urbana costituito presso la Prefettura die organizzati dalla Questura, sono stati effettuati controlli ad esercizi commerciali del centro cittadino del capoluogo, con la partecipazione interforze della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per gli ambiti operativi di specifica competenza. Sono state accertate violazioni amministrative per il valore complessivo di circa 10000 Euro e50diper la violazione delle norme sulla tracciabilità. Contestata ad un esercizio di ristorazione la presenza di 3 dipendenti non regolarmente assunti. I servizi di controllo continueranno nei ...