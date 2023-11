(Di sabato 11 novembre 2023) Come indicato poco tempo fa dalla Gazzetta, Marcofa parte degli uomini in lista. Le sue qualità in porta non si discutono e, nel corso del tempo, se la prevalenza di Juan ...

sono i due portieri che si stanno contendendo il ruolo di titolare nel club di Bergamo e se finora è stato l'argentino ad avere la meglio, con un minutaggio decisamente maggiore, ...

Carnesecchi o Musso, il dualismo continua: possibile partenza con il calciomercato invernale CalcioMercato.it

Il dualismo Musso-Carnesecchi: la scelta è (anche) questione di caratteristiche BergamoNews.it

Carnesecchi è il rivale di Musso tra i pali dell'Atalanta. Per ora ha la meglio l'argentino, futuro altrove per il portiere rimineseGian Piero Gasperini non è nuovo a sorresse di formazioni rispetto alle previsioni della vigilia e in occasione della gara ieri contro lo Sturm Graz, non ha fatto differenza rinunciando a inizio gara ...