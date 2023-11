Carlo Verdone | «Alla stazione di Milano ho avuto più paura che a Roma»

Se non ci fosse di che preoccuparsi un po' verrebbe anche da sorridere. E pare di sentirlo, ultimo dei vip ad essere aggredito in Stazione Centrale: "Un sacco pericolosa 'sta città...". In che senso Nel senso che dalle stazioni alla metrò, dalle vie della movida a quelle ...

A raccontare l'ennesimo episodio violento di un'ordinaria giornata milanese è Carlo Verdone, che si lascia andare a questo racconto durante la puntata di A cena da Maria Latella, dinner talk di ...Ha avuto paura, Carlo Verdone, «più che quando sono a Roma». L'attore ha raccontato di un viaggio da Milano e di un ritorno nella Capitale parecchio movimentato. «Alla stazione ho preso l'ultimo treno ...