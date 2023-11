Carlo Verdone a Milano | il racconto di una serata da incubo

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 11 novembre 2023)ha raccontato di aver passato unaveramente daalla Stazione diCentrale, quando è stato inseguito da un uomo armato con un coccio di bottiglia. L’attore e regista ne ha parlato al dinner talk A cena da Maria Latella, andato in onda ieri 10 novembre su Sky Tg24, in una puntata dedicata alle difficoltà e alla vita nelle città italiane. “Alla stazione dimi sono messo paura, più che a Roma, che è tutto dire! Ho preso l’ultimo treno per Roma, c’erano due che si stavano massacrando a bottigliate e che avevano delle ferite addosso, erano intorno alle 8 di sera – ha spiegato ai microfoni di SkyTg24 – ma poi c’era uno che improvvisamente, biascicando delle parole che non so nemmeno io, si è presentato con il collo di una bottiglia e mi urlava cose in ...