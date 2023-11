Carlo Verdone a Milano | “Ho avuto più paura che a Roma | alla stazione un ubriaco mi è corso dietro con un collo di bottiglia”

(Di sabato 11 novembre 2023)per. L’attore e regista, ospite del dinner talk di Sky Tg24 A cena da Maria Latella, ha raccontato la disavventura vissuta inCentrale, dove ha assistito a scene di disagio sociale che lo hanno intimorito non poco e che gli hanno fatto temere per la propria incolumità. “diho preso l’ultimo treno pered effettivamente io mi sono messo un attimo, piùche a quella di, che è tutto dire”. Ha raccontato, prima di scendere nei dettagli di quanto accaduto: “C’erano due che si stavano massacrando ate con le ferite addosso intorno alle 8 di sera, ma poi c’era uno ...

Ora è il turno diche, categoricamente, ha detto: 'Ho avuto più paura che a Roma'. La capitale della moda e del design, gestita dal sindaco Giuseppe Sala, è finita per l'ennesima volta ...

Carlo Verdone e il viaggio a Milano Centrale: «In stazione ubriachi e risse, mi sono messo paura. Più che a Roma, che è tutto dire...» Corriere Roma

Carlo Verdone: "Alla stazione di Milano ho avuto più paura che a Roma" TGCOM

E per fortuna non sono tutti come Chiara Ferragni. L'ultima critica in ordine di tempo arriva da Carlo Verdone, che ha vissuto una disavventura alla Stazione Centrale. Una come tante, si potrebbe dire ...La madre di Moana Pozzi, 82 anni, si racconta al Corriere della Sera: “Con quel nome il prete non la voleva battezzare ...