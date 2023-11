“Cara Elly | vogliamo che i cittadini abbiano più potere” Meloni affonda Schlein

''Giorgia Meloni non vuole governare ma comandare': sono le parole diSchlein, in piazza oggi a Roma per la manifestazione del Pd, in merito alla riforma costituzionale., noi vogliamo semplicemente che siano i cittadini ad avere più potere, dando così maggior forza e stabilità all'Italia. Cioè quello che dovrebbe sostenere ogni sincero 'democratico''. Lo ...

“Cara Elly, vogliamo che i cittadini abbiano più potere”. Meloni ... ilGiornale.it

Schlein: «Meloni non vuole governare ma comandare». La replica: diamo più potere agli italiani Il Sole 24 ORE

Ma la replica del presidente del Consiglio non si è fatta attendere ed è arrivata già nella serata di oggi: "Cara Elly, noi vogliamo semplicemente che siano i cittadini ad avere più potere, dando così ...La premier: "Vogliamo dare più potere a elettori" Dal palco di Roma Elly Schlein sfida Giorgia Meloni sulla riforma del premierato: "Non vuole governare, vuole comandare". La replica: "Cara Elly, noi ...