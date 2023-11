Cambiamenti climatici | sale il conto dei danni in agricoltura

Leggi su lopinionista

(Di sabato 11 novembre 2023) Dall’alluvione in Emilia Romagna, alla siccità, alle fitopatie, fino alla recente tempesta Ciaran, continua a salire ildeiall’causati dal cambiamento climatico, il cui impatto è aggravato da carenze infrastrutturali e inadeguata cura del territorio. Inoltre, sull’andamento dei prezzi e dei mercati pesa l’instabilità legata alle tensioni in Medio Oriente e al conflitto che prosegue in Ucraina. Le prospettive sono incerte. “Siamo come gli antichi naviganti costretti ad orientarsi con le stelle, ma la visione è ostacolata dalle nuvole”, ha ammonito nei giorni scorsi Jerome Powell, presidente della “Federal Reserve”, la Banca centrale degli Stati Uniti. In effetti, gli indicatori statistici segnalano una situazione di complessa lettura. Secondo i dati di EUROSTAT, il Servizio statistico della Commissione europea, ...