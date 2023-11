Cambia sesso e unione civile diventa nulla | ora dovrà risposare il marito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Sono già “di fatto”e moglie dal 2017, ma l’è stata sciolta perché lei era trans e ora ha completato la transizione. Sisposare per la seconda volta – naturalmente con la stessa persona – perché n Italia l’è valida solo tra persone dello stesso. Federica Silva Pires, come riporta l’Ansa, era stata la prima trans in Italia a unirsi civilmente col modenese Fabrizio Bellesia.celebrata e festeggiata sette anni fa in Sala del Tricolore a Reggio Emilia. Ora, poiché Federica nel 2022 ha completato il percorso per il cambio di, l’è stata dichiarata sciolta. “Così abbiamo deciso di risposarci in Comune a Modena e questa volta non sarà ...