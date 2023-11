... allenatori di Juve e Cagliari (foto Ansa) -.itDa una parte i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci da quattro vittorie di fila senza subire gol contro Torino,, Verona e ...

Lecce-Milan, le pagelle di CM: Musah disastroso, Pioli responsabile. Reijnders gioia a metà Calciomercato.com

Calciomercato Milan – Schira: “Il Bologna è interessato a Marco Nasti” Pianeta Milan

Olivier Giroud è stato espulso nel finale di Milan-Lecce. Doppio giallo per qualche parola di troppo all’arbitro. L’attaccante rischia grosso Giornataccia per il Milan di Stefano Pioli. E’… Leggi ...Un Milan in stile Champions già 35' del primo tempo si è trovato sul 2-0 contro il Lecce. Il diavolo era infatti andato in vantaggio con Giroud e aveva raddoppiato poi con la bella azione solitaria di ...