Calcio | Serie A Ranieri Sui gol siamo stati degli agnellini

(Di sabato 11 novembre 2023) Il tecnico del Cagliari: "C'è amarezza per i primi 15 minuti del secondo tempo" TORINO - "C'è amarezza per i primi quindici minuti del secondo tempo. Avevamo fatto un buon primo tempo e avevamo lavorato tutta la settimana sulle ripartenza e le palle inattive della Juventus. Hanno fatto gol come ce l

La Juventus ha conquistato la quinta vittoria consecutiva contro il Cagliari . I bianconeri hanno agganciato il primato della classifica, in attesa del match di domani tra Inter e Frosinone. Subito ...

FINALE Juve-Cagliari 2-1: Allegri soffre ma vince, primo per una notte (in attesa dell'Inter) La Gazzetta dello Sport

Juventus - Cagliari (2-1) Serie A 2023 la Repubblica

In serie C l'unico derby umbro. Appuntamento al Curi alle 20,45, ma si aspettano meno di quattromila spettatori Non è il più sentito dell'Umbria, ma in questa stagione è l'unico derby del calcio ...E l'ultimo, purtroppo, gli è stato fatale. Il ghanese Raphael Dwamena, 28 anni, è collassato in campo durante la partita della Serie A albanese tra l’Egnatia, sua squadra, e il Partizani. L’attaccante ...