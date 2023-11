Calcio in lutto per il dramma Dwamena | arriva il cordoglio dell’Inter

(Di sabato 11 novembre 2023)indopo la tragica scomparsa di, 28enne attaccante ghanese dell’Egnatia. Tra i tanti gol segnati in maglia neroverde anche quello in amichevole contro l’Inter nemmeno tre mesi fa. Di seguito ildella società nerazzurra via socialINTER – La morte di Raphaelcolpisce tutto il mondo del. L’attaccante ghanese dell’Egnatia ci lascia a soli 28 anni in seguito a un arresto cardiaco. Il calciatore, autore del primo gol nell’amichevole estiva contro l’Inter di Simone Inzaghi, terminata 4-2 per la squadra nerazzurra, era il bomber della squadra albanese. Ilsi è consumato nello scontro diretto odierno contro il Partizani al 25? del primo tempo. Anche da parte ...

Tutte le partite previste per il weekend sono state rinviate in segno di. L'attaccante in carriera aveva vestito le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza. La scorsa estate aveva anche segnato ...

Lutto nel mondo del calcio: muore il presidente SportItalia.it

Calcio - Mantova in lutto: addio a Giorgio Veneri, il mago della "Galleana" La Voce di Mantova

Aveva 72 anni. Calcio cremasco in lutto per la sua scomparsa. Sacchi: «Non ho parole davanti a un simile dolore, dopo quello che ci colpito con la morte di Veneri, un mister galantuomo» ...Tragedia in Albania: Raphael Dwamena, calciatore di 28 anni, è morto per un improvviso malore durante la partita fra Egnatia e Partizani ...