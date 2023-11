Calcio | il Tar annulla il Daspo per fumogeni allo stadio | È coreografia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 novembre 2023) Il Tar del Veneto hato ildi un anno a carico di un tifoso della Godigese, squadra trevigiana del campionato di Eccellenza, emesso dalla Questura perché aveva usato quattro candelottidurante una partita della sua squadra. La decisione dei giudici amministrativi – riferisce oggi Il Gazzettino – va in senso opposto a una sentenza della Cassazione che aveva confermato tre provvedimenti a carico di un sostenitore della Salernitana che aveva soltanto portato con sé i candelotti, senza accenderli, definendoli “artifizi pirotecnici chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive”. Secondo il Tar invece il fumogeno è stato usato nel trevigiano “al solo fine di sostenere emotivamente le sorti della propria squadra, in forza dell’effetto scenografico dovuto alla ...