Calcio femminile | la Roma ospita il Napoli nella 7^ giornata di Serie A | la Juventus va a Como

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Continuerà in questo fine settimana laA 2023/2024 di. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque sfide valide per la settimae sicuramente le emozioni non mancheranno. Andiamo a scoprire di più su queste partite. Si inizierà domani alle 12:30 con, una sfida in cui le ragazze di Alessandro Spugna, attualmente prime da sole in campionato a punteggio pieno (18 punti), non dovrebbero avere problemi a vincere, vista soprattutto la grande differenza di qualità con le avversarie (in questo momento ultime a quota 0). Alle 15:00 andrà invece in scena Milan-Sassuolo. In questo match le rossonere andranno a caccia della seconda affermazione stagionale inA, ma occhio alla compagine emiliana, che dopo il successo di settimana ...