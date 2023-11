Calcio | Empoli Infortunio alla caviglia | Baldanzi out per Napoli e U 21

(Di sabato 11 novembre 2023) Il trequartista azzurro ha riportato un trauma contusivo-distorsivodestra- L'e l'Under 21 dovranno rinunciare a Tommaso. Il club toscano ha reso noto che "il calciatore ha riportato un trauma contusivo-distorsivodestra e non sarà disponibile per

Poco turn over per il Milan che vuole continuare a vincere dopo dopo la partita vinta contro il Psg in Champions Cm Milano 07/04/2023 - campionato diserie A / Milan -/ foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Stefano Pioli Dopo aver superato il PSG in Champions League , il Milan vuole tornare a vincere anche in Serie A. I ...

Il "Maradona" è stregato per gli azzurri, che contro i toscani andranno a caccia di un successo che manca ormai da tempo ...Il Napoli prosegue gli allenamenti a Castel Volturno in vista della sfida di domani al Maradona con l’Empoli. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha svolto l’allenamento mattutino presso l’SSCN Konami Tr ...