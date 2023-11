Cagliari ospita la mostra fotografica permanente 1993 | 2023 – 30 anni con l’Exmà

(Di sabato 11 novembre 2023) La Sala della Terrazza del, con ingresso gratuito, la– 30con, che ripercorre la storia del primo mattatoio cittadino, dal progetto di metà ‘800 fino ai lavori di restauro degli’80 che lo trasformarono nel primo centro comunale d’arte e cultura. Nel mese di ottobre dell’allora Sindaco diGaetano Giua, aprì al pubblico ufficialmente e definitivamente l’Ex Mattatoio, il primo tra i cosiddetto centri comunali d’arte e cultura destinati are, in modo complementare rispetto alle collezioni permanenti dei Musei Civici, le mostre temporanee, oltre a spettacoli e altri eventi. “La ...

Allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, il Genoail Verona in una sfida molto importante in ... Reduce dalla sconfitta in casa del, la squadra allenata da Alberto Gilardino non può ...

CUS Cagliari ospita la Moyashi Garlasco al Pala Pirastu Lega Pallavolo Serie A

Juventus-Cagliari, i precedenti Juventus Football Club

La Capitale si ferma, domenica, perché va in scena il derby. Lazio e Roma arrivano alla stracittadina con stati d’animo opposti, dopo le fatiche europee, ma consapevoli, entrambe, che ...“In Sardegna tutto l'anno”: in occasione di Juventus-Cagliari l’Air Palace Hotel di Leinì (Torino), sede del ritiro rossoblù, ha ospitato una mostra per ...