Cagliari | Bonato | 'Equilibrio la base per il futuro | chi viene dalla B fatica'

Lo ringrazio, e ringrazio il presidente Giulini e il direttore. Mi hanno dato una grande ... In Under 21 ce l'ho, aè di Viola e ho il 19'. 'Domenica ho segnato il mio primo gol in Serie ...

Cagliari, Bonato: "Per noi la Serie A è un tesoro da preservare. Oggi dobbiamo dimostrare di essere migliorati" TUTTO mercato WEB

Bonato a Dazn: «La Serie A va preservata per Cagliari e la Sardegna» Cagliari News 24

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Dazn prima del fischio d’inizio del match con la Juve Nereo Bonato ha parlato a Dazn prima del fischio d’inizio di Juve Cagliari. UNITA’ ...17.50 - Mancano ormai pochi minuti alla sfida tra Juventus e Cagliari: le due squadre stanno per entrare in campo. 17:38 C'è anche Lichsteiner allo Stadium! 17:36 Si scalda Nicolussi Caviglia a scopo ...