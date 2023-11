(Di sabato 11 novembre 2023) Ilresta sulla sconfitta per 6-1 all’Etihad e si trova confinato in quella zona della classifica di Premier League che ha tutta l’aria di diventare una sorta di mini torneo nel quale solo una si salverà. La stagione però è ancora molto lunga e non si può escludere che le cose cambino. IlInfoBetting: Scommesse Sportive e

Live Bournemouth - Newcastle - Premier League: Punteggi ... Eurosport IT

Bournemouth-Newcastle (sabato 11 novembre 2023 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Dopo la brutta sconfitta col Borussia Dortmund, la squadra di Howe vuole riscattarsi e sfida il Bournemouth per restare nelle zone alte della classifica. Le probabili formazioni di ...La Premier League torna in campo per la dodicesima giornata. Alle 13.30 il Tottenham - secondo in classifica - è impegnato sul campo del Wolves (Diretta Sky Sport Uno). Alle 16 tre match, con ...