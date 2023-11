Borgonovo | dalla Fiorentina alla Champions col Milan

Leggi su dailymilan

(Di sabato 11 novembre 2023) Tra i grandi campioni che hanno vestito la maglia rossonera, riuscendo com essa vincere trofei memorabili, c’è senza dubbio Stefano. Ilcrede in lui fingiovane età, lo acquista a soli 22 anni dal Como nel 1986 per 4 miliardi di lire, lasciandolo però ai comaschi in prestito. Dopo la parentesi in prestito al Comoandrà, sempre con la formula del prestito. Proprio in maglia viola riesce a mettersi in evidenza, la coppia che forma con Baggio è straordinaria. I due si completano a meraviglia, la B2 così come era stata denominata la coppia del gol delladelizia il Franchi e non solo. Realizzano infatti 29 reti in campionato, 14e 15 Baggio. Questi numeri convincono il ...