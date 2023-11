Bonus lavoratori in part time | Inps | domande da lunedì 13 novembre

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 novembre 2023) Dal 13al 15 dicembre 2023 potrà essere presentata all’la domanda diper iinverticale con sospensione ciclica dell’attività di almeno un mese continuativo. Lo si legge in un messaggio dell’che chiarisce che la una tantum di 550 euro spetta solo aiche hanno avuto nel 2022 interruzioni del lavoro di almeno sette settimane e non superiori alle 20 settimane. La disposizione riguarda i “dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della ...