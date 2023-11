Di "tradimenti" sportivi è piena la storia del calcio:e Anastasi sono passati dall'Inter alla Juve e viceversa, bandiere bianconere come Causio ...Juve dopo la deludente avventura al...

Boninsegna: “Milan Avevo 36 anni, potevo essere Ibrahimovic 40 anni prima” Pianeta Milan

Boninsegna, 80 anni da bomber: «I vaffa con Gigi Riva e il matrimonio mancato con Raffaella Carrà. Ho l'Inter nel cuore ma stavo per finire la carriera al Milan come Ibra» Corriere Milano

Non si è mai chiusa - e difficilmente si chiuderà - la discussione su una presenza insufficiente di giocatori italiani in Serie A: la situazione, fotografata da Il Corriere dello Sport.Un ritorno all’antico per ritrovarsi. È la scelta fatta da Stefano Pioli nella serata contro il Paris Saint-Germain , per il 2-1 che ha riaperto i giochi rossoneri nel gruppo F, uno dei più equilibrat ...