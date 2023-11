Boninsegna | “La mia Brumilde? Credo nell’amore eterno A scuola era bellissima”

(Di sabato 11 novembre 2023) Nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, Roberto, ex attaccante dell'Inter, ha parlato anche del suo amore con la sua

Un quotidiano milanese del pomeriggio, titola "sposa la Carrà". Mi chiama lafidanzata e mi dice: spero per te che non sia vero. E io: ma guarda che la Carrà io non la conosco. Finiamo ...

Nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, Roberto Boninsegna, ex attaccante dell'Inter, ha parlato anche del suo amore con la sua Brumilde ...Alla soglia degli 80 ani Boninsegna racconta tanti aneddoti della sua lunga vita nel calcio, dal Cagliari alla Juve ...