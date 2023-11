Bologna | tegola Karlsson | l’esito degli esami

(Di sabato 11 novembre 2023) Le condizioni fisiche di Jesper, esterno offensivo del, dopo l’infortunio al ginocchio. I dettagli Ilha diramato pubblicato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Jesper. L’attaccante si era infortunato ieri al ginocchio nel corso dell’allenamento. Una soluzione in memo in attacco per Thiago Motta nella sua corsa all’Europa. Di seguito il report. COMUNICATO – «Glicui è stato sottoposto Jesperhanno evidenziato una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 5-6 settimane.».

per Thiago Motta che perde Karlsson per infortunio. L'ala dei rossoblù dovrà rimanere ai box per diverse settimane, qusto il comunicato del club: " Gli esami cui è stato sottoposto Jesper ...

Tegola per Thiago Motta che perde Karlsson per infortunio. L'ala dei rossoblù dovrà rimanere ai box per diverse settimane, qusto il comunicato del club: "Gli esami cui è stato sottoposto Jesper ...