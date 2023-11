Bologna | i convocati per la Fiorentina | un’assenza pesante

(Di sabato 11 novembre 2023) Thiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista ufficiale dei giocatoriper il match contro laThiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista ufficiale dei giocatoriper il match contro la. Out Jesper Karlsson per un problema al ginocchio, mentre torna a disposizione Lucumi. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.Attaccanti: Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.

