Blitz pro Palestina davanti Consolato Usa | tensione a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoManifestazione prodella Rete Napoletana per ladinanzi alla sede delamericano a. Diverse decine gli attivisti che per protesta prima si sono raccolti attorno a un bandierone dello Stato Palestinese nei pressi della Rotonda Diaz, poi si sono stesi esanimi sul manto stradale di viale Gramsci – a pochi metri dalla rappresentanza consolare Usa – ricoperti da un telo bianco, in qualche caso macchiato di rosso a testimoniare idealmente il sangue versato nel conflitto in corso. E’ intervenuta la polizia e non sono mancati momenti dicon manifestanti e agenti a stretto contatto e un’azione di respingimento messa in atto dai poliziotti dei reparti mobili. Il presidio si sarebbe dovuto tenere ieri alle 15 ma dalla Questura non era ...