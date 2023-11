Blanca 3 | la serie si tornerà nel 2025

Leggi su tuttotek

(Di sabato 11 novembre 2023) Lo sceneggiatore conferma la lavorazione della prossimadi3. Prevista per il, scopriamo insieme le dichiarazioni di Francesco Arlanch Dopo il finale di stagione più di successo, la Rai si cimenta a capofitto nella prossima stagione di3.tv made in Italy amata da tutti, con protagonista la promettente attrice Maria Chiara Giannetta; secondo le ultime rivelazioni del regista Jan Michelini e dello sceneggiatore Francesco Arlanch, la produzione è già pronta alla messa il lavorazione dei prossimi episodi. Ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi basata sulle vicende diFerrando; le prime stagioni sono contraddistinte per aver mescolato crime, dramma e risate. Scopriamo di seguito i dettagli sulla prossima stagione prevista per il ...