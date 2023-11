BJK Cup | umiltà | lavoro e senso di appartenenza La lezione di Trevisan e Paolini

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Una vera squadra. L’Italia continua nella sua avventura in queste Finali di BJK Cup 2023 a Siviglia. Sul veloce indoor, in Andalusia, a cadere sotto i colpi delle azzurre è stata la Slovenia e così, a dieci anni di distanza, il Bel Paese può festeggiare il raggiungimento del traguardo conclusivo in una competizione del genere con le donne. Quella era la Fed Cup di Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Roberta Vinci e Sara Errani, giocatrici che nel corso del tempo si sono affermate anche nel massimo circuito internazionale a livello individuale. In questo caso le singolariste non sono a livello di chi ha preceduto, ma hanno saputo creare una chimica speciale. L’e lo spirito dihanno spinto Martinae Jasmine, in particolare, a gettare il cuore oltre l’ostacolo. La coppia tutta ...