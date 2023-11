BJK Cup | Garbin esulta | “Le ragazze devono essere fiere In finale ci divertiremo”

(Di sabato 11 novembre 2023) L’Italia del tenniscon ledi Tathiana. La selezione azzurra torna indi Billie Jean King Cup dopo dieci anni, dopo il trionfo del 2013 di Cagliari con la Russia quando il torneo si chiamava ancora Fed Cup; un percorso lungo per il capitano, che ha fatto crescere le proprieda quando le ha prese sotto la sua ala nel 2017. E proprio da questo parteparlando ai microfoni di Supertennis: “Quello che abbiamo realizzato oggi è un sogno che parte da lontano. Abbiamo lavorato tanto, dalleal team alla federazione che ci ha sempre creduto: un gran lavoro di squadra. Sono in preda a un turbinio di emozioni, lemi rendono orgogliosa....

- L'Italia vola in finale: battuta la Slovenia L'azzurra è passato in vantaggio nel terzo game sfruttando il pessimo rovescio della rivale. Un doppio fallo colpito sulla palla break concessa ...

BJK Cup - Italia-Germania 3-0: Trevisan e Paolini si ripetono, le azzurre di Garbin volano in semifinale Eurosport IT

BJK Cup, semifinale Italia-Slovenia: la scheda delle nostre avversarie SuperTennis

Una partita più difficile di quanto ci si potesse aspettare, soprattutto con il vantaggio già in tasca dopo la vittoria di Martina Trevisan, che in mattinata aveva superato per 7-6(6) 6-3 Kaja Juvan.L'Italia torna quindi in finale della Billie Jean King Cup, il campionato mondiale di tennis femminile a squadre nazionali, omologo della Coppa Davis maschile, dopo 10 anni. Domani, domenica 12 ...