BJK Cup Finals a Siviglia | Italia - Slovenia 1 - 0 | Trevisan batte Juvan live ora in tv

(Di sabato 11 novembre 2023) L'in vantaggio per 1 - 0 sulla lanelle semifinali delle Billie Jean King Cup by Gainbridgeche si stanno disputando sul veloce indoor dell' Estadio de la Cartuja di. ...

Martina Trevisan supera in due set Kaja Juvan , fa 3/3 in questa settimana die ancora una volta permette all'Italia di partire in vantaggio per 1 - 0. Nella semifinale contro la Slovenia è ancora la tennista toscana a regalarci il primo punto, al termine di un match ...

BJK Cup - Italia-Germania 3-0: Trevisan e Paolini si ripetono, le azzurre di Garbin volano in semifinale Eurosport IT

BJK Cup, semifinale Italia-Slovenia: la scheda delle nostre avversarie SuperTennis

L’Italia in vantaggio per 1-0 sulla la Slovenia nelle semifinali delle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals che si stanno disputando sul ...Martina Trevisan porta all’Italia il primo punto nella semifinale di Billie Jean King Cup 2023 contro la Slovenia. La toscana, nel singolare d’apertura della giornata, supera con il punteggio di 7-6(6 ...