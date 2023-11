BJK Cup 2023 | Trevisan regala il primo punto all’Italia | è 1-0 sulla Slovenia in semifinale

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Martinasupera in due set Kaja Juvan, fa 3/3 in questa settimana di BJK Cup e ancora una volta permettedi partire in vantaggio per 1-0. Nellacontro laè ancora la tennista toscana arci il, al termine di un match lottato e chiuso con il punteggio di 7-6(6) 6-3 dopo aver annullato anche un set point nel corso delset ed essersi trovata sotto di un break nel secondo. Una Juvan non in perfette condizioni fisiche, un po’ contratta, ma comunque in grado di alternare momenti di down ad altri in cui riusciva ad essere molto pericolosa in spinta. L’azzurra è rimasta sempre lì, in ogni momento, e alla fine ha avuto ragione in due set. Ora toccherà a Jasmine Paolini chiudere i conti: c’è solo ...