Bimbi viziati dell' Occidente | Erdogan torna ad accusare duramente Israele

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) «Il governo israeliano, che si comporta come un bambino viziato, deve risarcire la distruzione che ha causato a Gaza». È questo uno dei passaggi del durissimo discorso controche il presidente turco Recep Tayyipha fatto al verticea Lega Araba a Riad, sollecitando un'indagine internazionale sui bombardamenti israeliani su Gaza, che ha definito una «barbarie senza precedenti». Il numero uno di Ankara si è poi focalizzato sul tema atomica: «L'Agenzia internazionale per l'energia atomica dovrebbe indagare sul possesso di armi nucleari da parte di. Questa è una questione sensibile, che minaccia la sicurezza e la stabilità nella regione, non può essere rimossa dall'agenda. La questionee armi nucleari, la cui ...