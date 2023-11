Billie Jean King Cup | una splendida Italia batte la Slovenia | le Azzurre volano in finale

(Di sabato 11 novembre 2023) Siviglia – L’conquista un posto innellaCupndo 2-0 la. E’ la sesta, dieci anni dopo l’ultima volta nel 2013 per ledi Tathiana Garbin. L’si impone 2-0 grazie ai successi in semidi Martina Trevisan in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-3 sulla slovena Kaja Juvan e di Jasmine Paolini che regala la gioia azzurra imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 sulla slovena Tamara Zidansek. (Adnkronos) Le interviste delle protagoniste (fitp.it) E’ un sogno partito da lontano che oggi si realizza – le parole di una Tathiana Garbin (capitana dell’ndr) semplicemente raggiante -. Dietro questo ...

L'Italia conquista un posto in finale nellaKing Cup battendo 2 - 0 la Slovenia. E' la sesta finale, dieci anni dopo l'ultima volta nel 2013 per le azzurre di Tathiana Garbin. L'Italia si impone 2 - 0 grazie ai successi in ...

Billie Jean King Cup, l’Italia torna in finale dieci anni dopo: battuta anche la Slovenia la Repubblica

Tennis: nel Billie Jean King Cup le azzurre volano in finale Agenzia ANSA

2 e 3 novembre 2013: l'Italia conquistava la sua quarta Fed Cup, com'era nota la competizione a squadre femminile prima del cambio di nome intitolato a Billie Jean King. Ancora non si poteva sapere ch ...SIVIGLIA - L'Italia conquista un posto in finale nella Billie Jean King Cup battendo 2-0 la Slovenia. È la sesta finale, dieci anni dopo l'ultima volta nel 2013 per le azzurre ...