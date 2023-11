Billie Jean King Cup | l' Italia è in finale | Paolini-Trevisan mettono ko la Slovenia

Oggi che la competizione si chiamaKing Cup , come la pioniera del tennis femminile, le ragazze di Tathiana Garbin proveranno a ripetere l'impresa e conquistare il quinto trofeo mondiale. ...

Billie Jean King Cup Finals 2023: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Italia vs Slovenia 1-0. Vince Martina ... LiveTennis.it

Billie Jean King Cup, Italia-Slovenia 1-0: Trevisan vince la battaglia con Juvan e porta avanti le azzurre. Finale vicina Ubitennis

A Siviglia l’Italia batte la Slovenia e si qualifica per la finale della Billie Jean King Cup, la cosiddetta Davis di tennis femminile. In finale affronterà la vincente tra Canada e Repubblica Ceca.(Adnkronos) - L'Italia conquista un posto in finale nella Billie Jean King Cup battendo 2-0 la Slovenia. E' la sesta finale, dieci anni dopo l'ultima volta nel 2013 per le azzurre di Tathiana Garbin.