(Di sabato 11 novembre 2023) L'azzurracon il tempo di 22'21"7 e un solo errore al tiro. ROMA - La tradizionale gara di inizio stagione per ilnorvegese regala il primo successo a, brava a conquistare il primo posto nelladi, con il tempo di 22'21"7 e un solo errore al tiro. Ottima p

La tradizionale gara di inizio stagione per ilnorvegese regala il primo successo aVittozzi , brava a conquistare il primo posto nella sprint di Sjusjoen , con il tempo di 22'21 7 e un solo errore al tiro. Ottima performance se si ...

Biathlon - La soddisfazione di Lisa Vittozzi dopo la vittoria di Sjusjøen: "Mi aiuta ad avere più fiducia per la stagione; oggi condizioni non facili da gestire" FondoItalia.it

Biathlon: Lisa Vittozzi vince la Sprint di Sjusjoen, Wierer influenzata Tiscali

Lisa Vittozzi ha vinto la sprint di Sjusjoen (Norvegia), dove è andato in scena un evento prestagionale in avvicinamento alla Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L'azzurra ha saputo interpretare al ...L'azzurra vince con il tempo di 22'21'7 e un solo errore al tiro.ROMA (ITALPRESS) - La tradizionale gara di inizio stagione per il biathlon ...