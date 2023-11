Bertotto carica il Giugliano | “Benevento squadra blasonata | noi giochiamo per vincere”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiArchiviata la Coppa Italia, terminata con l’eliminazione per mano del Latina, iltorna a tuffarsi nel campionato. Lunedì la formazione di Valeriotornerà a giocare al “Ciro Vigorito” per affrontare nel derby ildi Matteo Andreoletti. Una sfida presentata in conferenza stampa proprio dal tecnico della compagine partenopea. Latina – Analizzando l’ultima partita giocata, devo dire che abbiamo fatto una prestazione bellissima. Avevo avuto la stessa sensazione live, confermata dalla rilettura di determinate situazioni e dal fatto di aver giocato con due ragazzi che non vedevano il campo da diverso tempo. Ho contato otto palle gol con una costanza di atteggiamenti notevoli, venuti meno quando è calata la qualità fisica. Gli errorini di natura di posizione ci pregiudicano qualcosa sulle ...