Berrettini | dalla Svezia con furore | la scintilla è scoccata a Boston

Leggi su ilveggente

(Di sabato 11 novembre 2023), tutte le piste portano a lui: manca solo l’ufficialità, ma potrebbe ormai essere questione di ore. Nessuno ci aveva preso. Erano state accampate le ipotesi più svariate, qualcuna più concreta, qualcun’altra più fantasiosa, ma nessuna di esse, col senno di poi, si avvicinava alla realtà. Sul piatto c’erano diversi nomi, eppure il suo non era stato finora preso in considerazione.(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon perché non meriti di raccogliere l’eredità di Vincenzo Santopadre, intendiamoci. O perché non sia un fuoriclasse. Semplicemente perché c’erano altri papabili allenatori che parevano più vicini al mondo di Matteoe in pole, quindi, per ricoprire il posto lasciato libero dal romano. Si era parlato di Patrick Mouratoglou, di Ivan Ljubi?i?, mentre nessuno aveva mai tirato fuori il ...