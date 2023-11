Benfica-Sporting Lisbona domenica 12 novembre 2023 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Musa titolare nelle Aquile | confermato Diomandè nei Leoni

Ma gira e rigira il calcio di Lisbona ruota attorno a. La differenza fra i due club è profonda, quasi antropologica. Ilè la squadra del popolo. La più amata dai portoghesi ...

Benfica-Sporting, quote e pronostico: derby di Lisbona con rischio ... La Gazzetta dello Sport

Benfica-Sporting, il derby che rimette Lisbona al centro della scena Domani

Ieri sera i due club di Lisbona si affrontano in un derby che riporta al tempo in cui l’egemonia del calcio portoghese si decideva nella capitale. Il ritardi del Porto in campionato rimette al centro ...Dopo i tre anticipi di sabato ed i due di venerdì, oggi si chiude il dodicesimo turno di Serie A. Si parte alle 12.20 con Napoli-Empoli, alle 15.00 Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta. Alle 18.00 i ...