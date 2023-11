BENE! Vita di Carmelo | la macchina attoriale con Filippo Timioggi al Festival dei Popoli di Firenze

(Di sabato 11 novembre 2023) Prodotto da Echivisivi e Minerva Pictures, con un ineditoTimi, le testimonianze delle eredi e materiali inediti delladiBene in anteprima aldeiTimi si trasforma inBene nel documentariodi, la, diretto da Samuele Rossi e presentato come evento speciale oggi, sabato 11 novembre alle 17, al cinema La Compagnia agrazie aldei2023. Alla proiezione saranno presenti il regista e produttore Samuele Rossi, il musicista e produttore Giuseppe Cassaro, il giornalista Pietrangelo Buttafuoco (fresco di nomina alla Presidenza ...

... si è datoa un crescendo di distorsioni che sta alterando la correttaistituzionale del ... sarebbecominciare a occuparsi anche di un sano riequilibrio dei poteri. Per far vivere il ...

La vita di Carmelo Bene raccontata in un nuovo docufilm Sky Arte

BENE! Vita di Carmelo, la macchina attoriale con Filippo Timioggi al ... Movieplayer

Prodotto da Echivisivi e Minerva Pictures, con un inedito Filippo Timi, le testimonianze delle eredi e materiali inediti della vita di Carmelo Bene in anteprima al Festival dei Popoli. NOTIZIA di ...Il nostro problema con gli asteroidi è il seguente: siamo in grado di vedere quelli abbastanza grandi da estinguerci (e questo è bene), ma non siamo ancora molto bravi con quelli di medie dimensioni, ...