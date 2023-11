Beffa Lecce per il Milan | Pioli sbotta nel post e cita il Napoli | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Rossoneriti a, i salentini agguantano il pareggio nel finale.in conferenza ha da recriminare eIl, alla fine del primo tempo in vantaggio 2-0, sembrava avesse tutte le carte in regola per gestire. Tuttavia, negli ultimi venti minuti di partita ildi D’Aversa ha voltato pagina e ha conquistato un insperato pareggio. Addirittura, al minuto 94, lo Stadio Via del Mare è esploso grazie al gol di Piccoli, una prodezza, che avrebbe permesso aldi conquistare i tre punti. A salvare ilil VAR, che ha annullato l’eurogol dell’ex attaccante dell’Atalanta. Di certo ci si aspettava un approccio diverso alla gara da parte dei rossoneri, sopratutto dopo aver dominato la ...