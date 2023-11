Barone Livio Musco | il movente dell’omicidio di Gioia Tauro

Leggi su cultweb

(Di sabato 11 novembre 2023) L’omicidio di, avvenuto ala sera del 23 marzo 2013, ha uneconomico, per il quale fu accusato e arrestato l’agente immobiliare Teodoro Mazzaferro, legato alla ‘ndrangheta, con il coinvolgimento del fratello e del nipote del. Dopo che l’uomo fu trovato sanguinante ma ancora vivo nella grande casa di famiglia dal fratello Giuseppe e dal nipote Berdj, infatti, le indagini seguirono delle strade poco realistiche, come quella del delitto passionale, per poi approdare alle motivazioni di stampo economico. A destare, sospetto furono i forti contrasti all’interno della famiglia in relazione alla gestione del grande patrimonio immobiliare che costituiva oggetto di alcuni lasciti ereditari indivisi. Un patrimonio incredibile che, oltre a latifondi ...