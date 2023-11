Barcellona | Xavi | «Questa non è una crisi | mi bastonate sempre…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 novembre 2023) Le parole di, allenatore del, in vista del match di Liga contro l’Alaves. Tutti i dettagliha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Alaves. PAROLE – «Il momento peggiore come allenatore l’ho passato l’anno scorso. Questo non c’entra nulla. Questo non è unao qualcosa del genere. Quello dell’anno scorso è stato delicato, ma senza arrivare a una. Ho vissuto qui delleterribili enon lo è. A me avete datoper tutta la vita. Ci si abitua, quasi, alla critica.è la Barça e bisogna accettare la critica. Abbiamo avuto due partite difficili e bisogna essere onesti. Non siamo stati all’altezza. Funziona così. Purtroppo, uno finisce per ...