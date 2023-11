Barcellona-Alaves domenica 12 novembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Frenkie De Jong ancora fuori dai convocati

FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesa

Barcellona-Alaves, le probabili formazioni: Xavi con Gavi e Lewandowki. C’è Hagi Mediagol.it

Barcellona-Alaves (domenica 12 novembre 2023 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Frenkie D... Infobetting

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Alaves, sfida valida per la tredicesima giornata di Liga 2023/2024. I catalani sono chiamati a vincere per rispondere a Girona e Real Madrid, tuttavia sulla carta ...Panchina per Joao Felix, Xavi si affida a Raphina e Ferran Torres come ali d'attacco a sostegno di Lewandowski. Centrocampo a tre per i blaugrana con Gündogan, Romeu e Gavi. In difesa Araujo e Christe ...